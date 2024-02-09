Арустамян: «ЦСКА достался Гинеру как подарок на день рождения»

Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о президенте ЦСКА Евгении Гинере.

— Есть идеи, которые хочу реализовать. Сегодня такой момент, когда интереснее говорить о прошлом российского футбола, чем о настоящем. А будущее вообще непредсказуемое. Например, было бы любопытно снять про 20 лет Гинера в ЦСКА.

— Роскошная идея.

— С деталями, героями. Там много легенд. В программе «Инсайдеры» Гинер подтвердил одну историю, на которую мало кто обратил внимание. Футбольный клуб ему достался как подарок на день рождения!

— Ай да подробность.

— Гинеру исполнялось 40 лет. Его партнеры решили сделать вот такой презент и отдали в управление ЦСКА. А пакт с «Зенитом» — чтобы не перекупать друг у друга игроков? Это гениально! Сейчас-то уже неактуально, но тогда! Понятно же, что «Зенит» может приобрести кого угодно — а у ЦСКА подобных возможностей нет. Про Гинера миллион историй, очень интересный человек.