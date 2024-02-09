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9 февраля, 00:40

Арустамян: «ЦСКА достался Гинеру как подарок на день рождения»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Евгений Гинер.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о президенте ЦСКА Евгении Гинере.

— Есть идеи, которые хочу реализовать. Сегодня такой момент, когда интереснее говорить о прошлом российского футбола, чем о настоящем. А будущее вообще непредсказуемое. Например, было бы любопытно снять про 20 лет Гинера в ЦСКА.

— Роскошная идея.

— С деталями, героями. Там много легенд. В программе «Инсайдеры» Гинер подтвердил одну историю, на которую мало кто обратил внимание. Футбольный клуб ему достался как подарок на день рождения!

— Ай да подробность.

— Гинеру исполнялось 40 лет. Его партнеры решили сделать вот такой презент и отдали в управление ЦСКА. А пакт с «Зенитом» — чтобы не перекупать друг у друга игроков? Это гениально! Сейчас-то уже неактуально, но тогда! Понятно же, что «Зенит» может приобрести кого угодно — а у ЦСКА подобных возможностей нет. Про Гинера миллион историй, очень интересный человек.

Сергей Галицкий, Нобель Арустамян и&nbsp;Евгений Гинер. Нобель Арустамян: «ЦСКА достался Гинеру как подарок на день рождения»

ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
Нобель Арустамян
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

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