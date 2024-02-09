Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:43

Булыкин назвал самый громкий трансфер этой зимы

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает переход защитника Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА самым громким в текущее трансферное окно.

«Самый громкий трансфер зимы? Пожалуй, переход Кругового в ЦСКА. Он пока не смог уйти из «Зенита», полгода будет в «Зените-2», по футбольным меркам ситуация непонятная. Клубы должны договариваться, а футболист — играть, но пока все страдают. И один клуб страдает, потому что не продал, и второй, из-за того получит летом игрока со сниженным уровнем, и сам игрок, потому что полгода потеряет. Хотелось бы, чтобы таких моментов было меньше в российском футболе», — цитирует «Газета.Ru» Булыкина.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/02/08/22295575.shtml?updated
Данил Круговой
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Читайте также
Боец поп-ММА Ершов устроил драку на съемках нового шоу Ольги Бузовой
Такер Карлсон и интервью Владимира Путина: где смотреть видео и когда выйдет
В Казани мужчина выбросил двухлетнюю дочь с пятого этажа
Wildberries рассказала о конфликте на складе в Электростали
Байден рассказал о недавней беседе с умершим канцлером ФРГ Колем
«Роскосмос» показал снимок циклона «Ольга», вызвавшего снегопад в Москве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Арустамян: «ЦСКА достался Гинеру как подарок на день рождения»

Личка: «Забирать игрока из другой команды, чтобы он потом не выходил на поле — тоже плохо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости