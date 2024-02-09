Булыкин назвал самый громкий трансфер этой зимы

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает переход защитника Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА самым громким в текущее трансферное окно.

«Самый громкий трансфер зимы? Пожалуй, переход Кругового в ЦСКА. Он пока не смог уйти из «Зенита», полгода будет в «Зените-2», по футбольным меркам ситуация непонятная. Клубы должны договариваться, а футболист — играть, но пока все страдают. И один клуб страдает, потому что не продал, и второй, из-за того получит летом игрока со сниженным уровнем, и сам игрок, потому что полгода потеряет. Хотелось бы, чтобы таких моментов было меньше в российском футболе», — цитирует «Газета.Ru» Булыкина.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.