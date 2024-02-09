Кураньи: «К сожалению, пока что не звали поработать в России»

Экс-нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи готов рассмотреть возможность работы в России.

«Нет, к сожалению, пока что не звали поработать в России. Думаю, я бы точно рассмотрел возможность работы у вас. В «Динамо»? Конечно, я бы хотел поработать в родном клубе», — цитирует Sport24 Кураньи.

Кураньи выступал в России с 2010 по 2015 год. В составе бело-голубых немецкий футболист провел 151 матч, в которых забил 56 мячей и отметился 24 голевыми передачами.