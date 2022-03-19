«Нижний Новгород» — «Спартак»: почему во время пенальти Гоцук стоял недалеко от ворот?

На 77-й минуте матча Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1) во время выполнения 11-метрового удара Квинси Промесом в кадр попал игрок нижегородцев Кирилл Гоцук. После игры возник вопрос: что он там делал?

Дело в том, что на 75-й минуте, когда были нарушены правила на Викторе Мозесе, спартаковец, падая, врезался в Гоцука. Тот получил повреждение. Пока шла проверка правильности решения Сергея Иванова, назначившего пенальти, врачи «Нижнего Новгорода» оказывали помощь своему игроку за пределами поля.

Там он оставался, когда завершилась проверка ВАР. Во время трансляции было видно, что в тот момент, когда Промес устанавливал мяч на 11-метровую отметку, врачи проходили за воротами, возвращаясь на скамейку запасных.

Иванов дал сигнал на выполнение пенальти. А Гоцук не получил разрешение арбитра вернуться на поле, остался за его пределами, никак в игре не участвовал и на нанесшего удар Промеса не повлиял.