Доктор Лю: «Айртон уже не вернется на поле в этом сезоне»

Экс-врач «Спартака» Лю Хуншен в разговоре с «СЭ» отреагировал на характер травмы защитника красно-белых Лукаса Айртона.

«Я посмотрел игровой эпизод — это просто было ужасно! Удивлен, как игрок не был удален с поля. Он чуть не сломал бразильцу ногу. Лукаса можно поздравить, ему очень повезло. Все могло закончиться для него гораздо хуже. Контузия мышц не так страшна, как разрыв или перелом кости. Обычно от таких травм восстанавливаются за 1-2 месяца. Но процесс может затянуться, так случается довольно часто. Думаю, что Айртон уже не вернется на поле в этом сезоне», — сказал Лю «СЭ».

Ранее стало известно, что у Айртона контузия кости и мышц голени, а восстановление займет ориентировочно один месяц.

Защитник «Спартака» получил травму в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1). Стадион он покидал, опираясь на костыли.