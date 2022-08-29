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Валуев о словах Терюшкова про Захаряна: «Скорее это перегиб»

Валуев отреагировал на слова Терюшкова о возможном переходе Захаряна в «Челси»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Романа Терюшкова о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

В эфире ток-шоу «Есть тема» Терюшков заявил, что если 19-летний футболист уедет в Англию, то это будет предательством.

«Слова Терюшкова? Скорее это перегиб. Потому что если ты выступаешь в «Челси», то можешь повысить свой уровень. Да и мы как-то с Терюшковым были в одной программе, где признавалось, что спорт — это мягкая сила. А присутствие российских спортсменов в зарубежных клубах... Это тоже элемент мягкой силы. Поэтому пожелаем удачи нашему футболисту», — сказал «СЭ» Валуев.

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

Ранее агент полузащитника заявил, что согласование контракта с «аристократами» находится в финальной стадии.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
Николай Валуев
Роман Терюшков
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Терюшков о возможном переходе Захаряна в «Челси»: «Ехать и выступать в Англию — предательство»

Масалитин оценил положение «Торпедо» в турнирной таблице РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 17-2 17
2
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
11
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
12
 Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
13
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Торпедо 7 0 1 6 4-18 1
16
 Урал 7 0 1 6 1-15 1
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 - : -
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 - : -
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 - : -
3.09 20:30
Динамо – Урал
 - : -
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 - : -
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

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