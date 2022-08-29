Валуев о словах Терюшкова про Захаряна: «Скорее это перегиб»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Романа Терюшкова о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

В эфире ток-шоу «Есть тема» Терюшков заявил, что если 19-летний футболист уедет в Англию, то это будет предательством.

«Слова Терюшкова? Скорее это перегиб. Потому что если ты выступаешь в «Челси», то можешь повысить свой уровень. Да и мы как-то с Терюшковым были в одной программе, где признавалось, что спорт — это мягкая сила. А присутствие российских спортсменов в зарубежных клубах... Это тоже элемент мягкой силы. Поэтому пожелаем удачи нашему футболисту», — сказал «СЭ» Валуев.

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

Ранее агент полузащитника заявил, что согласование контракта с «аристократами» находится в финальной стадии.