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Терюшков о возможном переходе Захаряна в «Челси»: «Ехать и выступать в Англию — предательство»

Терюшков назвал предательством возможный переход Захаряна в «Челси»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Ехать и выступать в Англию — предательство. Вы так не считаете? Странная позиция у вас. Овечкин? Безусловно, выступать в США, мягко говоря, сейчас не стоит», — сказал депутат в эфире ток-шоу «Есть тема» на федеральном спортивном канале.

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

Ранее агент полузащитника заявил, что согласование контракта с «аристократами» находится в финальной стадии.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
Роман Терюшков
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