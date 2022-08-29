Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Ехать и выступать в Англию — предательство. Вы так не считаете? Странная позиция у вас. Овечкин? Безусловно, выступать в США, мягко говоря, сейчас не стоит», — сказал депутат в эфире ток-шоу «Есть тема» на федеральном спортивном канале.

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

Ранее агент полузащитника заявил, что согласование контракта с «аристократами» находится в финальной стадии.