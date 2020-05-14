«Неожиданная новость для нас». Реакция Гильерме на уход Семина из «Локомотива»

Вратарь «Локомотива» Гильерме опубликовал новый пост в Instagram в связи с уходом Юрия Семина из клуба по окончании контракта с клубом.

14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года. Контракт с 73-летним Семиным истекает 31 мая и не будет продлен.

«Неожиданная новость для нас, потому что как команда мы всегда были сильны при Палыче. Я благодарю его за шанс в своей жизни и за то, что он сделал для «Локо» и всех болельщиков. Спасибо, Юрий Палыч, для меня вы больше, чем тренер. Удачи во всем и до встречи», — написал в Instagram Гильерме.

В сезоне-2019/20 Гильерме провел 26 матчей за «Локомотив» и пропустил 28 голов.