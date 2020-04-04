Настольные игры, бассейн и стрельба по жене у плиты. Чем занимается Тарасов во время карантина
08:28
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов выложил ряд фото в Instagram, на которых показал, чем занимается во время карантина.
Дмитрий играет в настольные игры, много занимается с детьми, они вместе плавают.
Также Тарасов разместил один шуточный пост.
— Как мне еще заставить жену готовить? — сказал Тарасов и в шутку выстрелил по ней из игрушечного пистолета.
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