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Настольные игры, бассейн и стрельба по жене у плиты. Чем занимается Тарасов во время карантина

08:28
Дмитрий Тарасов на карантине. Фото Instagram. Дмитрий Тарасов на карантине. Фото Instagram. Дмитрий Тарасов на карантине. Фото Instagram. Дмитрий Тарасов на карантине. Фото Instagram.
Дмитрий Тарасов на карантине. Фото Instagram.
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Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов выложил ряд фото в Instagram, на которых показал, чем занимается во время карантина.

Дмитрий играет в настольные игры, много занимается с детьми, они вместе плавают.

Также Тарасов разместил один шуточный пост.

— Как мне еще заставить жену готовить? — сказал Тарасов и в шутку выстрелил по ней из игрушечного пистолета.

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