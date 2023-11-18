Тюкавин: «Личка на поле в диком порядке!»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин оценил победу в товарищеском матче против 2DROTS (2:1).

— Мы начали готовиться к ЦСКА.

— Как тебе возвращение фанатов?

— Этому очень рад. Хотим, чтобы они и дальше были на протяжении всего сезона

— Марцел на поле порядке?

— В диком!

После окончания основного времени прошла серия буллиталити, в которой сильнее также оказались игроки «Динамо» — 4:3.