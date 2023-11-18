«Динамо» в товарищеском матче обыграло 2DROTS

«Динамо» в товарищеском матче одержало победу над 2DROTS — 2:1.

Встреча проходила на «ВТБ Арене» в Москве.

«Динамо» сыграло в экспериментальном составе, несколько минут за команду отыграл главный тренер бело-голубых Марцел Личка.

Победный гол за «Динамо» забил 19-летний защитник Леон Зайдензаль. Еще одним голом отличился защитник бело-голубых Роберто Фернандес.

Единственный гол 2DROTS в активе Станислава Манаева.

После окончания основного времени прошла серия буллиталити, в которой сильнее также оказались игроки «Динамо» — 4:3.