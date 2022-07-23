Заболотный о голевой передаче Акинфеева: «Для Игоря это не проблема, у него хороший вынос»

Заболотный оценил голевую передачу вратаря Акинфеева в матче 2-го тура РПЛ против «Сочи»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный оценил голевую передачу вратаря Игоря Акинфеева в матче 2-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0).

— Игорь Акинфеев отдал сегодня голевую передачу. Знаете какая она была по счету?

— Если честно, не знаю, но передача была великолепная.

— А он знает об этом? Какая она была?

— Какая не говорил.

— Пишут, что девятая. Для вратаря это прекрасно.

— Отлично, у него очень хорошо поставлен вынос. Поэтому для него не проблема отдавать голевые передачи.

— Ждете следующих передач?

— Я жду.

Для Акинфеева «сухой» матч против «Сочи» стал 300-м в карьере.