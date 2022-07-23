Сергей Пиняев пройдет дополнительное обследование 25 июля

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев пройдет дополнительное медицинское обследование в Санкт-Петербурге 25 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу самарского клуба.

«Дополнительное обследование Пиняева будет в Санкт-Петербурге. Планируется, что оно пройдет в понедельник», — рассказали в пресс-службе.

20 июля 17-летнему футболисту стало плохо на тренировке. Игрока отправили в клинику Самарского государственного университета. Позже стало известно, что форварду диагностирован пневмоторакс.

В первом туре РПЛ Пиняев принял участие в игре против «Оренбурга» (4:2). Футболист появился в стартовом составе, провел на поле 77 минут и не отличился результативными действиями.