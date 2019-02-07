"Нам нужна свежая кровь". Семак рассказал о трансферной кампании "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что зимняя трансферная кампания позволит петербургскому клубу сделать шаг вперед. Сине-бело-голубые приобрели трех футболистов: форварда Сердара Азмуна, хавбека Вильмара Барриоса и защитника Ярослава Ракицкого.

- Успех клуба зависит от многих факторов: моя ниша - это работа на тренировках, анализ и селекция, - сказал Семак в эфире канала "Россия 24". - Нужно разобраться с игроками: кого-то отдать в аренду, кого-то продать, кого-то - купить. Нельзя поменять сразу большое количество футболистов.

Летом мы упустили период в плане комплектования. Зимнее трансферное окно провели гораздо успешнее. Ушел лидер (Леандро Паредес - Прим. "СЭ"). Но у нас появилась возможность взять троих новых игроков. Нам нужна свежая кровь.

Почему купили защитника? У нас нет слишком высокой конкуренции на этой позиции. Есть Маммана, который долго восстанавливался, а также Иванович, Мевля, Нету. Логично, что мы купили защитника. Летом не смогли этого сделать, но приобрели сейчас. Ярослав - качественный футболист, он нам поможет. Наша зимняя трансферная кампания позволит сделать шажок вперед.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 34 очка после 17 туров.

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