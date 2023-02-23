Нагорных исключил переезд «Локомотива» на другой стадион
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что полная перестройка «РЖД Арены» не планируется.
— Клубы РПЛ тратят много времени на сборы за рубежом?
— Давайте рассуждать практично, где мы можем сегодня тренироваться зимой. Наверное, можно в Сочи, но погода не совсем стабильная. Может снег пойти. Для зимней паузы более оптимальны сборы в Турции, Эмиратах, где провели подготовку наши команды. Летние сборы? Есть базы, где их можно проводить. Мы зимняя страна. Не можем быть в Сочи и ждать, пойдет ли дождь.
— У предыдущего менеджмента был проект по полной перестройке стадиона. Не рассматриваете ли возможность перестроить стадион?
— Мы будем улучшать условия для наших болельщиков. Если говорить про арену в Черкизове, то речи о полной перестройки не идет.
— Что включает в себя это улучшение?
— На втором этаже надо улучшать санитарнобытовые условия, условия по защите от ветра. Всем известно, кто приходит на «РЖД Арену». У нас есть целый ряд вопроса, которые мы будем решать.
— Когда планируете запустить работу?
— В течении двух-трех лет мы все сделаем?
— Возможен ли переезд «Локомотива» в другой стадион?
— Нет. Дом наш в Черкизове.
— Агенты называли цифру, что за сбор «Локомотива» в Эмиратах команда заплатила восемьсот тысяч евро. Нельзя ли подешевле?
— Я не знаю сумму, которая была заплачена. Сбор продолжался больше тридцати дней. Аренда полей, проживание, дополнительные специалисты. Я еще не видел смету. Это не является предметом совета директоров. Все финансирование происходит в рамках существующей сметы, которой оперирует наша дирекция.
— Вы в интервью «СЭ», отвечая на вопрос про влияние агента Павла Андреева, сказали, что у вас всего два игрока — его клиенты. Имеется в виду в основной команде или в принципе во всей системе?
— В принципе в клубе.
— То есть включая академию и молодежку?
— Да.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2