Нагорных исключил переезд «Локомотива» на другой стадион

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что полная перестройка «РЖД Арены» не планируется.

— Клубы РПЛ тратят много времени на сборы за рубежом?

— Давайте рассуждать практично, где мы можем сегодня тренироваться зимой. Наверное, можно в Сочи, но погода не совсем стабильная. Может снег пойти. Для зимней паузы более оптимальны сборы в Турции, Эмиратах, где провели подготовку наши команды. Летние сборы? Есть базы, где их можно проводить. Мы зимняя страна. Не можем быть в Сочи и ждать, пойдет ли дождь.

— У предыдущего менеджмента был проект по полной перестройке стадиона. Не рассматриваете ли возможность перестроить стадион?

— Мы будем улучшать условия для наших болельщиков. Если говорить про арену в Черкизове, то речи о полной перестройки не идет.

— Что включает в себя это улучшение?

— На втором этаже надо улучшать санитарнобытовые условия, условия по защите от ветра. Всем известно, кто приходит на «РЖД Арену». У нас есть целый ряд вопроса, которые мы будем решать.

— Когда планируете запустить работу?

— В течении двух-трех лет мы все сделаем?

— Возможен ли переезд «Локомотива» в другой стадион?

— Нет. Дом наш в Черкизове.

— Агенты называли цифру, что за сбор «Локомотива» в Эмиратах команда заплатила восемьсот тысяч евро. Нельзя ли подешевле?

— Я не знаю сумму, которая была заплачена. Сбор продолжался больше тридцати дней. Аренда полей, проживание, дополнительные специалисты. Я еще не видел смету. Это не является предметом совета директоров. Все финансирование происходит в рамках существующей сметы, которой оперирует наша дирекция.

— Вы в интервью «СЭ», отвечая на вопрос про влияние агента Павла Андреева, сказали, что у вас всего два игрока — его клиенты. Имеется в виду в основной команде или в принципе во всей системе?

— В принципе в клубе.

— То есть включая академию и молодежку?

— Да.