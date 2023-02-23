Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:35

Нагорных исключил переезд «Локомотива» на другой стадион

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что полная перестройка «РЖД Арены» не планируется.

— Клубы РПЛ тратят много времени на сборы за рубежом?

— Давайте рассуждать практично, где мы можем сегодня тренироваться зимой. Наверное, можно в Сочи, но погода не совсем стабильная. Может снег пойти. Для зимней паузы более оптимальны сборы в Турции, Эмиратах, где провели подготовку наши команды. Летние сборы? Есть базы, где их можно проводить. Мы зимняя страна. Не можем быть в Сочи и ждать, пойдет ли дождь.

— У предыдущего менеджмента был проект по полной перестройке стадиона. Не рассматриваете ли возможность перестроить стадион?

— Мы будем улучшать условия для наших болельщиков. Если говорить про арену в Черкизове, то речи о полной перестройки не идет.

— Что включает в себя это улучшение?

— На втором этаже надо улучшать санитарнобытовые условия, условия по защите от ветра. Всем известно, кто приходит на «РЖД Арену». У нас есть целый ряд вопроса, которые мы будем решать.

— Когда планируете запустить работу?

— В течении двух-трех лет мы все сделаем?

— Возможен ли переезд «Локомотива» в другой стадион?

— Нет. Дом наш в Черкизове.

— Агенты называли цифру, что за сбор «Локомотива» в Эмиратах команда заплатила восемьсот тысяч евро. Нельзя ли подешевле?

— Я не знаю сумму, которая была заплачена. Сбор продолжался больше тридцати дней. Аренда полей, проживание, дополнительные специалисты. Я еще не видел смету. Это не является предметом совета директоров. Все финансирование происходит в рамках существующей сметы, которой оперирует наша дирекция.

— Вы в интервью «СЭ», отвечая на вопрос про влияние агента Павла Андреева, сказали, что у вас всего два игрока — его клиенты. Имеется в виду в основной команде или в принципе во всей системе?
— В принципе в клубе.

— То есть включая академию и молодежку?
— Да.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
0
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нагорных: «Никаких юридически оформленных отношений между Поляцкиным и «Локомотивом» нет»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости