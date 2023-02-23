Нагорных: «Никаких юридически оформленных отношений между Поляцкиным и «Локомотивом» нет»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отметил, что Дмитрий Поляцкин не работает в клубе.

— Поляцкин не работает в клубе. Он не является советником, не занимает никакой должности.

— После матча с «Пари НН» вы не сидели с ним в одном кабинете?

— Я могу много с кем находиться в разных кабинетах. Сегодня никаких юридически оформленных отношений между Дмитрием Поляцкиным и «Локомотивом» нет. Неформальные отношения могут быть с 90 процентов тех людей, кто работает в спорте. Почитайте мою биографию.

— Поляцкин влияет на кадровые решения «Локомотива».

— Нет.

— Исходя из интервью мы правильно поняли, что Леонченко последние два года был номинальной фигурой и не был уволен после того, как ушел весь немецкий блок?

— Не могу оценивать те решения, которые принимались другим составом.

— Оставить Леонченко — ваше решение?

— Мне кажется я достаточно подробно объяснил что клуб это не только команда, это большая система, где все должно работать и сегодня вы видите, что все работает в клубе.

— Есть уверенность, что арендованные игроки, в том числе Джордано Керк в итоге вернутся в клуб?

— Мы будем смотреть в июне. До июня еще много воды утечет. Главное что мы принятыми решениями по арендам защищаем интересы «Локомотива».