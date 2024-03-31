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31 марта, 23:54

Наумов — о ничьей «Локомотива» с «Краснодаром»: «Результат никуда не годится»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ничью железнодорожников с «Краснодаром» в 22-м туре РПЛ (1:1).

«Игра была неплохая, «Локомотив» выглядел неплохо. Результат, конечно, никуда не годится. Команде нужно выигрывать и набирать очки, а мы все дальше и дальше от лидеров отстаем. Такая нелепость, как первый гол... Такие ошибки нужно исключать. Когда подают угловой, игрок должен стоять на ближней штанге плотно до конца эпизода. А тут один выскочил, другой потянулся перехватывать и себе забили гол», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

«Краснодар» с 40 очками остался на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Быки» отстают от лидера турнирной таблицы «Зенита» на 1 очко. У «Локомотива» 33 балла и 5-я строчка.

Источник: Vprognoze
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 1 : 1
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
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