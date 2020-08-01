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Mundo Deportivo: ЦСКА заплатит за Бекао 10 миллионов евро

23:15
Родригу Бекао. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Родригу Бекао. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Защитник «Удинезе» Родригу Бекао вернется в ЦСКА. Как утверждает испанское издание Mundo Deportivo, красно-синие заплатят за 24-летнего бразильца 10 миллионов евро, а сам футболист подпишет контракт на 3 года.

По данным «СЭ», ЦСКА уже сделал официальное предложение итальянскому клубу.

Бекао в прошлом сезоне провел 30 матчей за «Удинезе» и забил один мяч при одной голевой передаче. Он выступал за ЦСКА на правах аренды из бразильской «Байи» в сезоне-2018/19, отыграв 36 матчей.

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