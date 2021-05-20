«Мозес намного лучше Промеса». Червиченко похвалил Газизова за приглашение нигерийца

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на выкуп полузащитника Виктора Мозеса у «Челси».

Опция обязательного выкупа 30-летнего игрока у «Челси» была активирована, после того как «Спартак» занял второе место в РПЛ.

«Клуб покупает Промеса за 10 миллионов и дает ему зарплату 4 миллиона, — сказал Червиченко «СЭ». — Разве от Мозеса меньше пользы? На мой взгляд, больше. Купить его за 5 миллионов — это прекрасная сделка, все равно, что украсть. «Спартаку» нужно выкупить Мозеса в свете последних событий. Обязательный выкуп за второе место? Это значит, что «Спартаку» повезло, а Газизов прекрасно отработал. Возраст? Дзюбе, например, больше 30 лет. Того же Промеса покупали 30-летним — почему-то это никого не остановило. Мозес — это реальная угроза с фланга, это реально обострение атаки. Я думаю, еще пару лет он может приносить пользу команде».

Червиченко считает, что Мозес намного эффективнее Промеса.

«Если в логике клуба покупать 30-летних футболистов, то я не понимаю, почему возникает вопрос о покупке Мозеса, который доказал свою состоятельность. Мозес намного лучше Промеса. Он дает «Спартаку» фланговое обострение, что-то новое в атаке. А Промес... Вся страна знает, что если взять его правую ногу, то угроз никаких не будет. Все в курсе, как Промес уходит на замахе и бьет. Поэтому он и забил всего 3 мяча за добрую треть чемпионата», — добавил Червиченко.

Осенью 2020 года Виктор Мозес был взят в аренду у «Челси». В сезоне-2020/21 полузащитник провел 19 матчей за «Спартак», в которых сумел отличиться 4 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

(Артем Бухаев)