«Хочется, чтобы «Зенит» так же результативно выглядел в Европе, как недавно с «Тамбовом». Газзаев оценил титул сине-бело-голубых

Знаменитый тренер, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высказался о перспективах чемпионов России.

— Для РПЛ выступление «Зенита» приемлемое, для золота хватает. Но для Лиги чемпионов нужен другой уровень. Победить «Тамбов» со счетом 5:1 — прекрасно! Но в Европе все сложнее, там другие требования, другой класс соперников, — говорит Газзаев. — Уровень футбола в стране оценивается по выступлениям клубов на международной арене и сборной на чемпионатах мира и Европы. И когда ЦСКА и «Зенит» брали еврокубки, доходили до высоких стадий, наш рейтинг рос.

Но посмотрите, что происходит сейчас. Безусловно, приоритет национальному первенству — это правильно. Через него ты попадаешь в еврокубки, на внутренние матчи регулярно ходят твои болельщики. Но еврокубки — это статус, это защита чести и достоинства футбола твоей страны и одновременно это большой футбольный рынок Европы. Приведу пример: мы не так много знаем о хорватском футболе, но загребское «Динамо» заставило говорить о себе в последнем розыгрыше Лиги Европы и привлекло внимание к себе, к своим игрокам и к своему чемпионату. Если мы не будем побеждать в еврокубках, то окажемся на задворках европейского футбола.

Важно, чтобы наши лидеры усиливались людьми, которые окажутся конкурентоспособны на международной арене и поднимут средний уровень футбола в России. Хочется, чтобы «Зенит» так же результативно выглядел в Европе, как недавно с «Тамбовом». Клубы, выступающие в Лиге чемпионов и Лиге Европы, должны понимать, что их задача — не просто быть «социальным проектом», а бороться за высокий спортивный результат и защищать честь и достоинство страны.

(Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Газзаева можно прочитать здесь