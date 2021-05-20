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«Локомотив» покажет встречу руководства с болельщиками в прямом эфире

13:13
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«Локомотив» покажет встречу болельщиков с председателем совета директоров клуба Александром Плутником в прямом эфире, сообщает официальный сайт железнодорожников.

Встреча состоится в пятницу, 21 мая. Начало — в 18.00. Прямой эфир встречи будет показан на официальном YouTube-канале клуба.

По итогам сезона-2020/21 «Локомотив» выиграл Кубок России и занял третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 56 очков в 30 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24151

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