«Локомотив» покажет встречу руководства с болельщиками в прямом эфире

«Локомотив» покажет встречу болельщиков с председателем совета директоров клуба Александром Плутником в прямом эфире, сообщает официальный сайт железнодорожников.

Встреча состоится в пятницу, 21 мая. Начало — в 18.00. Прямой эфир встречи будет показан на официальном YouTube-канале клуба.

По итогам сезона-2020/21 «Локомотив» выиграл Кубок России и занял третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 56 очков в 30 матчах.