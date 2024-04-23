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Мостовой: «Мне нравится, что Слишкович ведет себя спокойно, скромно и без пафоса, который мы видели у Абаскаля»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением об исполняющем обязанности главного тренера московского клуба Владимире Слишковиче.

«Мне нравится, что Слишкович ведет себя спокойно, скромно и без пафоса, который мы видели у бывшего наставника «Спартака». Так и должен вести себя тренер. Рано говорить, нравится ли мне «Спартак» Слишковича. Все понимают, что это, скорее всего, временно. Но поведение его нормальное и футбольное», — сказал Мостовой «СЭ».

Владимир Слишкович (в&nbsp;центре) исполняет обязанности главного тренера &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» при Слишковиче: ничья с «Зенитом», разгром «Ростова». Что изменил сменщик Абаскаля?

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера клуба стал бывший ассистент испанца Владимир Слишкович.

Под руководством боснийского специалиста красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России и победили «Ростов» (5:1) в игре 25-го тура РПЛ.

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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