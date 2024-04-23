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Сегодня, 19:34

Булатов: «Спартак» выйдет сверхмотивированным на матч с ЦСКА»

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Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

«Спартак» выйдет сверхмотивированным. Это дерби номер один в Москве. Думаю, это может придать «Спартаку» дополнительную уверенность, о расслабленности речи не идет. Команда на подъеме после смены тренера. Запас энергии и эмоций сейчас должен выплеснуться в игре», — приводит слова Булатова Metaratings.ru.

Игра состоится 25 апреля на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.30 мск.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 24 матчах. ЦСКА находится на шестой строчке с 37 очками.

Источник: Metaratings.ru
Виктор Булатов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 10
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Квинси Промес

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И К Ж
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ЦСКА

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Виктор Александров

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