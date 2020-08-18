Моро познакомился с одноклубниками «Динамо» и провел первую тренировку
20:10
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков презентовал игрокам новичка команды Николу Моро. Хавбек перешел в московский клуб из «Динамо» загребского, о трансфере было объявлено сегодня.
Моро уже провел первую тренировку в России.
Первая тренировка Николы Моро! ?#СилаВДвижении #МороВДвижении pic.twitter.com/QUHdYZpjc9— ФК «Динамо» Москва (@FCDM_official) August 18, 2020
В прошлом сезоне в составе загребского «Динамо» 22-летний Моро провел 28 матчей, в которых забил два мяча.
Ранее стало известно, что его вызвали в состав молодежной сборной Хорватии на отборочные матчи Евро-2021.
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