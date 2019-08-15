Мирзов рассказал, почему на него перестал рассчитывать Карпин
15 августа 2019, 11:18
Новичок «Спартака» полузащитник Резиуан Мирзов в интервью «СЭ» объяснил, по какой причине перестал вписываться в состав «Ростова».
— Поняли, почему Карпин на вас не рассчитывал в «Ростове»?
— Наверное, это не совсем правильная постановка вопроса. В прошлом году «Ростов» играл немного в другой футбола с упором на оборону. И я просто не вписывался в схему, выбранную тренерским штабом команды. Поэтому я попросил отпустить меня в аренду, чтобы больше играть и совершенствовать те игровые качества, которые являются для меня более естественными.
— Давал ли вам Карпин какой-то совет, когда вы переходили в «Спартак»?
— Если честно, мы с ним на эту тему вообще не общались. (Вячеслав Короткин)