Мирзов рассказал, почему ему не удалось заиграть в «Спартаке»
12:12
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, арендованный у «Спартака», рассказал о том, почему не удалось заиграть за московский клуб.
«В «Спартаке» надо было с первого дня доказывать свою состоятельность. Нужно было давать результат, который я не мог сделать, потому что я был не в той форме, которая у меня была в «Арсенале». Потом была травма, пришел другой тренер, поменялась тактика, в которую я не попадал. Получилось так, что опять ушел в аренду в «Химки», начал играть и показывать свои качества, так и попал в сборную», — сказал Мирзов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Мирзов перешел в «Спартак» летом 2019 года. В октябре 2020-го хавбек был арендован «Химками», за которые провел 11 матчей и забил 6 голов.
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