ЦСКА предлагает Оличу контракт на 1,2 года
11:31
Как стало известно «СЭ», ЦСКА предлагает хорватскому тренеру Ивице Оличу контракт сроком на 1,2 года.
Также с 41-летним специалистом обсуждается возможность включить в соглашение пункт об автоматическом продлении на год.
25 марта «СЭ» сообщал, что ЦСКА до сих пор не подписал контракт с Оличем, хотя руководство клуба представило его игрокам в качестве нового главного тренера.
Олич является бывшим игроком ЦСКА — он выступал за армейцев с 2003 по 2006 год. В составе клуба хорват трижды стал чемпионом России и завоевал Кубок УЕФА 2005 года.
(Максим Алланазаров)
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