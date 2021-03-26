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ЦСКА предлагает Оличу контракт на 1,2 года

11:31
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Как стало известно «СЭ», ЦСКА предлагает хорватскому тренеру Ивице Оличу контракт сроком на 1,2 года.

Также с 41-летним специалистом обсуждается возможность включить в соглашение пункт об автоматическом продлении на год.

25 марта «СЭ» сообщал, что ЦСКА до сих пор не подписал контракт с Оличем, хотя руководство клуба представило его игрокам в качестве нового главного тренера.

Олич является бывшим игроком ЦСКА — он выступал за армейцев с 2003 по 2006 год. В составе клуба хорват трижды стал чемпионом России и завоевал Кубок УЕФА 2005 года.

(Максим Алланазаров)

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