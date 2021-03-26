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Мирзов считает, что не вписывается в нынешнюю схему «Спартака»

12:30
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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, арендованный у «Спартака», рассказал о том, готов ли вернуться в московский клуб.

«Конечно, мне хотелось бы вернуться в «Спартак». Смотря на то, как играет команда и по какой схеме, на данный момент смысла нет. Это не означает, что я не хочу вернуться и доказать что-то. Сейчас «Спартак» играет хорошо. По той схеме, по которой играет команда, я не смогу показывать свои лучшие качества, потому что это не мое», — сказал Мирзов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Мирзов перешел в «Спартак» летом 2019 года. В октябре 2020-го хавбек был арендован «Химками», за которые провел 11 матчей и забил 6 голов.

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