Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в интервью "СЭ" высказал свое мнение по поводу того, что Александр Кокорин, с октября находящийся в СИЗО, получит медаль чемпиона России.

"Зенит", с которым у 28-летнего Кокорина контракт, стал чемпионом страны сезона-2018/19 после того, как сыграл вничью с "Ахматом" (1:1), а "Локомотив" уступил тульскому "Арсеналу" (0:2).

Напомним, что Кокорин пропустил начало сезона из-за травмы крестообразных связок, полученной в марте 2018-го в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом" (1:1). 27-летний форвард вернулся на поле 23 сентября, выйдя на замену в самом конце встречи чемпионата России с "Локомотивом" (5:3). Всего, до заключения в СИЗО, Кокорин в сезоне-2018/19 провел пять матчей – три в чемпионате, один в Кубке (один гол) и один – в Лиге Европы (один гол). Сыграл 126 минут – то есть меньше двух полных матчей.

– Знаете, что Кокорин получит медаль?

– Да? Если он играл хотя бы в одном матче, значит – заслуженный чемпион.

– Вы в курсе, что он все еще в СИЗО?

– До сих пор? (пауза.) Это невозможно. Я изучал протокол команды на одном из недавних матчей. Мне казалось, там стояла фамилия Кокорина... Удивлен, что он до сих пор за решеткой. Это невероятно, просто невероятно. Как много подобных вещей случалось в мире? Это наказание слишком жесткое. Мне жаль его. (Гоша Чернов)

Напомним, что в понедельник возобновляется процесс над Кокориным, его братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским тренером Александром Протасовицким. В суде пройдут прения сторон.

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