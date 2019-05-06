Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в интервью "СЭ" назвал победу сине-бело-голубых в российской премьер-лиге абсолютно заслуженной. Он также отметил заслугу главного тренера команды Сергея Семака.

– Абсолютно заслуженный триумф "Зенита", – начал Луческу. – Я и перед началом сезона предполагал, что он победит, так как конкуренты не усилились. У "Локомотива" осталась прежняя команда, ЦСКА покинула большая часть важных игроков, "Спартак" потерял лидера – Промеса... Знаю, что и в Петербурге было сложно заново строить заново команду в последние пару лет, ведь ушли Халк, Гарай, Витсель, Ломбертс. Но Семак показал себя с лучшей стороны, а футболисты оказались мотивированы сильнее конкурентов, так как клуб не брал золото с 2015 года. Зимой "Зенит" отлично укрепился – там знали, какие конкретно позиции этого требуют, поэтому приехали Ракицкий, Азмун и Барриос.

– Уже поздравили всех, кого хотели?

– Да. Искренне написал Семаку после победы: "Браво!" И, конечно, отправил сообщения многим футболистам, с которыми работал. Дзюбе лично позвонил и сказал: "Ты – лучший". Конечно, он заслужил это золото, как и весь "Зенит".

– Вас не смущало, что у Семака не имелось опыта работы главным тренером на таком высоком уровне? Даже вы и Роберто Манчини за один сезон не смогли взять титул.

– У Сергея есть громадный опыт работы со мной, со Спаллетти, с Виллаш-Боашем, с Капелло. Самостоятельно Семак трудился в "Уфе". Его главный козырь – отличное знание чемпионата, игроков. Стояла задача прекратить происходившее в прошлом сезоне, и это было сделано. Знаю, что важнейшую роль в трансформации команды сыграл Александр Дюков. Он изменил "Зенит" в лучшую сторону и уверен, что сделает то же самое с российским футболом.

– Вы работали с Семаком. Верили, что станет топ-тренером?

– Конечно. Когда я покинул "Зенит", сказал, что Семак будет лучшим тренером для команды. Может быть, Сергей будет работать в клубе 12 лет – как я в "Шахтере". Надеюсь на это.

– Представляете Семака в зарубежном клубе?

– Почему нет? Я уехал из Румынии в Италию, когда мне исполнилось 45 лет. Семак хорошо говорит по-английски, это ему точно поможет. (Гоша Чернов)

Мирча Луческу: "Семак может проработать в "Зените" 12 лет – как я в "Шахтере"