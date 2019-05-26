Миодраг Божович: "В голове держим матч с "Нижним Новгородом", оставили некоторых игроков в запасе"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал состояние команды перед матчем 30-го тура чемпионата России против ЦСКА​. Встреча начнется в 14.00 (мск).

– Неудачи в последних матчах? Ряд очень важных игроков травмировались, шесть футболистов давно не играют. Эти потери сильно усложнили наши задачи. Наша обязанность – играть за себя, наших болельщиков, постараемся это сделать. В голове держим "Нижний Новгород", придержали игроков, которые плохо себя чувствуют, – сказал Божович в эфире телеканала "Матч Премьер".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр