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«Меня эта ситуация не волнует». Реакция Торбинского на непродление контракта «Локомотива» с Семиным

19:59
Дмитрий Торбинский и Юрий Семин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дмитрий Торбинский и Юрий Семин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Торбинский высказался о том, что руководство железнодорожников не будет продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.

14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года. Контракт с 73-летним Семиным истекает 31 мая.

— Юрий Палыч? Он достаточно упертый. Это его и двигало всю жизнь, он развивался поэтому. Взаимоотношения с ним? Все мы со своими убеждениями и тараканами. В клуб приходят новые люди, а он икона для «Локо». Все победы связаны с ним. Понятно, что идет столкновение интересов. Если честно, то меня эта ситуация с уходом Семина не волнует, — сказал Торбинский в прямом эфире Instagram с журналисткой Марией Командной.

Торбинский выступал за «Локомотив» с 2008 по 2013 год.

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