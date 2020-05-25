«Меня эта ситуация не волнует». Реакция Торбинского на непродление контракта «Локомотива» с Семиным

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Торбинский высказался о том, что руководство железнодорожников не будет продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.

14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года. Контракт с 73-летним Семиным истекает 31 мая.

— Юрий Палыч? Он достаточно упертый. Это его и двигало всю жизнь, он развивался поэтому. Взаимоотношения с ним? Все мы со своими убеждениями и тараканами. В клуб приходят новые люди, а он икона для «Локо». Все победы связаны с ним. Понятно, что идет столкновение интересов. Если честно, то меня эта ситуация с уходом Семина не волнует, — сказал Торбинский в прямом эфире Instagram с журналисткой Марией Командной.

Торбинский выступал за «Локомотив» с 2008 по 2013 год.