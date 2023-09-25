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Сегодня, 17:08

Медведев отреагировал на слова Дзюбы о Семаке

Микеле Антонов
Корреспондент
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Александр Медведев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал «СЭ» о реакции на реплику нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы после матча с питерцами (2:1) в 9-м туре РПЛ.

Форварда спросили, помирился ли он с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, на что он ответил: «А кто это?»

— Как вы отнеслись к вчерашнему инциденту с Дзюбой?

— Неодобрительно, естественно, — сказал Медведев «СЭ».

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В апреле Дзюба не пожал руку Семаку после матча 22-го тура прошлого чемпионата в Москве, когда «Зенит» победил «Локомотив» со счетом 2:1. После финального свистка тренер пошел в сторону футболиста, а бывший игрок «Зенита» прошел мимо, не посмотрев на главного тренера питерцев.

Тогда, по словам Дзюбы, он не увидел Семака. Тренер прокомментировал тот эпизод словами «Ничего страшного. Устал, наверное».

Артем Дзюба
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 3 : 3
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 2 : 0
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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