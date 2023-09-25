Медведев отреагировал на слова Дзюбы о Семаке

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал «СЭ» о реакции на реплику нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы после матча с питерцами (2:1) в 9-м туре РПЛ.

Форварда спросили, помирился ли он с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, на что он ответил: «А кто это?»

— Как вы отнеслись к вчерашнему инциденту с Дзюбой?

— Неодобрительно, естественно, — сказал Медведев «СЭ».

В апреле Дзюба не пожал руку Семаку после матча 22-го тура прошлого чемпионата в Москве, когда «Зенит» победил «Локомотив» со счетом 2:1. После финального свистка тренер пошел в сторону футболиста, а бывший игрок «Зенита» прошел мимо, не посмотрев на главного тренера питерцев.

Тогда, по словам Дзюбы, он не увидел Семака. Тренер прокомментировал тот эпизод словами «Ничего страшного. Устал, наверное».