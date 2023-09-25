«Зенит» — «Локомотив»: Азмуна за такой фол удалили, а Дзюбу вообще не наказали. Когда клубам наконец объяснят трактовки?

На 57-й минуте матча 9-го тура чемпионата России-2023/24 «Зенит» — «Локомотив» (1:2) нападающий гостей Артем Дзюба, не сыграв в мяч, воткнулся во вратаря сине-бело-голубых Михаила Кержакова, ударив его ногой. Судья Владимир Москалев никак не отреагировал на случившееся в штрафной площади хозяев поля.

Артем Дзюба и Михаил Кержаков в матче «Зенит» — «Локомотив». Фото Скриншот из трансляции

Схожий эпизод произошел два года назад — на 39-й минуте матча 10-го тура чемпионата России-2021/22 «Зенит» — «Сочи» (1:2). Тогда Павел Шадыханов не засчитал гол Дзюбы, который тогда выступал за клуб из Петербурга, зафиксировал фол Сердара Азмуна на вратаре гостей Сослане Джанаеве и вынес зенитовцу предупреждение. А затем после вмешательства ВАР Алексея Сухого рефери поменял желтую карточку на красную и оставил зенитовцев в меньшинстве.

Сердар Азмун и Сослан Джанаев в матче «Зенит» — «Сочи». Фото Скриншот из трансляции

Сердар Азмун и Сослан Джанаев в матче «Зенит» — «Сочи». Фото Скриншот из трансляции

Этот момент разбирался на заседании экспертно-судейской комиссии. Окончательный вердикт Шадыханова был поддержан с разницей всего в один голос. После этого КДК РФС дисквалифицировал Азмуна на одну игру.

Моменты схожие, действия и решения судей совершенно разные. Хотя за пару лет данное правило не поменялось. Оба футболиста сыграли безрассудно. При этом у Азмуна еще и был удар пяткой в корпус вратаря. Его действия Шадыханов оценил как серьезное нарушение правил и применил дисциплинарную санкцию. А вот Москалев оставил безрассудство Дзюбы без наказания.

Уже не первый тур команды РПЛ задаются вопросом, почему происходят такие вещи. Весной вопрос судейства поднимался на собрании клубов РПЛ, но его перенесли на начало лета. Затем произошли кадровые изменения. Новое руководство департамента судейства пока не отреагировало на просьбы клубов о встрече и разъяснении трактовок. В последнем, 9-м туре, о проблеме еще раз напомнили главные тренеры «Зенита» и «Урала» Сергей Семак и Виктор Гончаренко. Реакции пока нет.