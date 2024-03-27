Матч «Факел» — «Оренбург» пройдет в Воронеже при усиленных мерах безопасности

На матче «Факел» — «Оренбург» в 22-м туре РПЛ введут усиленные меры безопасности, написал в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Хочу сообщить, что матч пройдет со зрителями на трибунах. Но, как вы наверняка понимаете, с усиленными мерами безопасности», — сообщил Гусев.

Матч «Факел» — «Оренбург» состоится в Воронеже 31 марта. Начало — в 14.00 мск.