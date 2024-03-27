Баранник: «Если «Зенит» будет выкладываться на сто процентов, то вряд ли кто-то сможет противостоять ему»

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник считает, что судьба чемпионства в этом сезоне зависит больше от петербургской команды, чем от ее соперников.

«Любой матч — это матч за три очка, в каждом надо выигрывать. Но я уже не раз говорил, что в нашем чемпионате судьба титула зависит от «Зенита». Если петербуржцы будут выкладываться на сто процентов в каждой игре, то вряд ли у кого-то появится много шансов противостоять им. Хотя в футболе случатся всякое. Судя по тому, как начал «Зенит» выступления после зимней паузы, он настроен очень серьезно. И команда выглядела солидно. Не вижу причин, чтобы она не играла так далее», — цитирует Баранника «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» с 40 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Краснодар» (39) располагается на второй строчке. «Динамо» (38) замыкает тройку сильнейших.