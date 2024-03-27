Защитник «Крыльев Советов» Горшков отреагировал на слухи о возможном переходе в «Зенит»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Зенита».

«Мне об этом ничего не известно. Сейчас трансферное окно закрыто, эту тему не стоит трогать. Был готов к переходу посреди сезона? Что значит готов? У меня контракт с клубом. Я на данный момент футболист «Крыльев Советов», — цитирует Горшкова Metaratings.ru.

Горшков выступает за «Крылья» с 2020 года. В текущем сезоне 25-летний защитник провел 20 матчей в РПЛ, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

На данный момент самарская команда располагается на 8-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 20 играх.