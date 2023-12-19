Масалитин выделил два главных разочарования первой части сезона РПЛ

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин указал, чье выступление оставило у него негативное впечатление в первой части РПЛ.

«Расстройство вызывает место и игра ЦСКА. Как, впрочем, и «Спартака». В начале сезона забуксовал «Локомотив» и лихорадило «Динамо», но они затем стабилизировали игру и поднялись в турнирной таблице. А вот два других московских клуба... Скорее всего, разочарованием стали эти две команды в целом, а не какие-то конкретные игроки», — приводит слова Масалитина Vprognoze.ru.

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. ЦСКА — на седьмом месте (28 очков).