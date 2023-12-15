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Масалитин назвал игрока, ставшего главным сюрпризом первой части сезона в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин выделил футболиста, который стал открытием в первой части чемпионата РПЛ.

«Выделю Аббосбека Файзуллаева. До этого сезона я его не видел. Файзуллаев приехал в РПЛ и то, что он показал, вызывает уважение. К тому же, Аббосбек молодой. Поэтому может прогрессировать еще», — приводит слова Масалитина Vprognoze.ru.

В этом сезоне РПЛ Файзуллаев провел за ЦСКА 13 матчей, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 4 миллионов евро.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11389898-masalitin-nazval-igroka-stavshego-glavnym-syurprizom-pervoj-chasti-sezona-v-rpl.html
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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