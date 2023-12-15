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Сегодня, 22:15

Сычев считает, что футболист Дзюба является авторитетом для игроков «Локомотива»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев считает, что нападающий Артем Дзюба играет значимую роль в московском клубе и является там авторитетом для игроков.

«Оцениваю игру Артема Дзюба в этой части сезона на отлично. Лидер команды, видно, что очень полезен, помогает команде. В подыгрыше, не просто забитыми мячами, но очень большой вклад вносит как в раздевалке, так и на поле. Видно, что авторитет, очень значимую роль играет в тактических построениях и ментально. Не все упирается в голы, как говорил Вадим Валентинович Евсеев», — приводит слова Сычева ТАСС.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл 20 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

«Локомотив» после 18 туров РПЛ находится на 4-м месте, набрав 31 очко.

Источник: https://tass.ru/sport/19552793
Артем Дзюба
Дмитрий Сычев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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