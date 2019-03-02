Марко Трабукки: "Слухи о смене Федотова на Карреру - это смешно"

Футбольный агент Марко Трабукки в интервью "СЭ" рассказал о войне компроматов, в центре которой он оказался. Кроме того, он сообщил, что информация о возможном назначении Массимо Карреры на пост главного тренера команды не соотвествует действительности.

– Когда пошли слухи о смене Федотова, называлась фамилия Карреры.

– Это смешно. Сначала Каррера, потом придумали Дзаветтьери, который даже не следит за чемпионатом России. Через неделю вспомнят, что общаюсь с тренером Алексеем Еременко, и напишут, что хочу его взять в "Оренбург". Низкий уровень. Но футбол тем и прекрасен, что любой идиот может высказать о нем свое мнение. Надо с этим смириться. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Трабукки