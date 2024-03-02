Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

2 марта, 00:28

Камоцци: «Очень надеюсь, что «Спартак» сможет обыграть «Зенит»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Очень надеюсь, что «Спартак» сможет обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге! Буду верить в это. «Спартак» вперед!» — цитирует Betonmobile Камоцци.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://betonmobile.ru/kamotstsi-verit-chto-spartak-obyigraet-zenit-v-sankt-peterburge
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
3
0
Читайте также
Минспорт исключил дисквалифицированную Валиеву из сборной России
Евгений Мележиков: «Промес говорил мне: «Босс, я абсолютно чист»
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Краснодар» — «Рубин» и другие матчи
ЭСК РФС признала верным решение Левникова не удалять Морозова в матче «Динамо» — «Локомотив»
Горшков заявил, что его расстроил матч «Зенита» против «Спартака»: «Мне показалось, что питерцы не рисковали»
Педро — о дебюте за «Зенит»: «Надеюсь, что смогу внести вклад в историю такого великого клуба»
Сафонов оценил рекордное достижение Тюкавина в РПЛ
Ахметов — о дебютном матче за «Зенит»: «Всегда приятно играть на полном стадионе, особенно дома»
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Марио Фернандес: «Все увиденное мной в «Зените» — космос»

Непомнящий: «Больше ни о ком, кроме «Зенита» и «Краснодара», как о конкурентах в борьбе за титул говорить не стал бы»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости