Камоцци: «Очень надеюсь, что «Спартак» сможет обыграть «Зенит»

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Очень надеюсь, что «Спартак» сможет обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге! Буду верить в это. «Спартак» вперед!» — цитирует Betonmobile Камоцци.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.