Максимилиан Филипп: «Хотелось бы, как минимум, забить 10 голов»

Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» назвал свои цели на российский этап карьеры. Также он поставил себе планку по забитым голам.

— Сколько лет планируете провести в «Динамо» и каких целей достичь?

— У меня четырехлетний контракт, но я не люблю загадывать на длительный срок. В «Боруссии» тоже имел долгосрочное соглашение, но спустя два года пришлось менять команду. Поэтому будем смотреть, как станет развиваться ситуация. А цели простые: расти, как игрок, и выступать с «Динамо» в еврокубках.

— Какой результат по забитым мячам будете считать хорошим по итогам сезона?

— Надеюсь, смогу часто поражать ворота и помогать партнерам в этом. Хотелось бы, как минимум, забить десять голов. (Константин Алексеев)

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