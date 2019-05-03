Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ против "Енисея". Специалист сказал, что махачкалинцы, испытывающие финансовые проблемы, борются за престиж республики и чемпионата России.

- У нас есть план на игру, которого мы хотим придерживаться, - сказал Адиев в эфире "Матч Премьер". - Развиваться события на поле могут по-разному, постараемся на них реагировать. Конечно, у нас нет желания отсиживаться в обороне. Игра очень важна для нас, постараемся вырвать победу.

В весенней части чемпионата "Енисей" дома еще ни разу не проиграл, у них обновился состав. Разные составы выходят, довольно сложно подстроиться.

Мы играем не только за престиж Дагестана, но и за престиж чемпионата России. Наш чемпионат входит в шестерку лучших в Европе, будет не очень красиво, если такой клуб, как "Анжи", рассыпется.