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11 марта, 10:51

Магаль: «Нашу победу над «Спартаком» нельзя назвать случайной»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Факела» Руслан Магаль поделился впечатлениями от победы в матче 20-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

— Старались действовать так же, как и в Воренже, прессинговать всю игру, — приводит слова Магаля «Евро-Футбол.Ру». — Можно сказать, что все получилось, раз выиграли. Стараемся делать на поле то, что от нас требует тренер. Играем в энергозатратный футбол, и нам это удается.

— От «Спартака» все-таки ожидали большего? Туром ранее красно-белые дали бой «Зениту» в Питере.

— Не сказал бы, что «Спартак» сыграл с нами слабо. Он показал неплохой футбол, хотя нашу победу нельзя назвать случайной. Мы были хороши на поле и реализовали свои моменты. Просто красно-белым в некоторых матчах не везет.

— Как вам поле в «Лужниках»? Показалось, что оно не самого лучшего качества.

— Нормальный газон, но лучше, чем в Воронеже, нет (улыбается). Я ведь родом оттуда. Дома и родные стены помогают.

— Довольны, как команда стартовала весной?

— Да. Получилось неплохо. Взяли 4 очка. Хотя могли больше.

— Какие цели у «Факела» на второй отрезок сезона?

— Мы способны подняться выше в турнирной таблице. А для этого надо продолжать так же играть, как со «Спартаком», и тогда все получится.

— Сами ожидали, что два раза в сезоне сможете обыграть «Спартак»?

— Почему нет? Я бы не сказал, что это результат удачи. Один раз может подфартить, но не два.

«Спартак» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

«Факел» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей — 1 победа и 3 ничьих. Воронежцы набрали 25 очков и занимают 11-ю строчку в таблице чемпионата России.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005589388_magal_nashu_pobedu_nad_spartakom_nelzya_nazvat_sluchaynoy
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
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 - : -
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 9
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И К Ж
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