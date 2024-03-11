Источник: РПЛ планирует опубликовать даты ближайших матчей 18 марта

Руководство РПЛ намерено представить календарь ближайших матчей чемпионата России 18 марта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свой источник.

По сведениям источника, календарь будет представлен после четвертьфинальных матчей FONBET Кубка России, которые пройдут с 11 по 17 марта.

После 20 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 40 очков. На второй строчке идет «Краснодар» с 39 очками, замыкает тройку лидеров «Динамо» (38 очков).