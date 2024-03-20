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20 марта, 01:13

Сенников: «Не сказал бы, что у «Локомотива» все плохо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что железнодорожники в ближайших турах наберут свои очки.

«Пока «Локомотив» набрал одно очко после двух туров. «Сочи» должны были обыгрывать. С «Динамо» первый тайм был ужасный, ничего не получалось. Что касается матча с «Сочи», второй тайм провели лучше, но удаление повлияло на ход игры. «Локомотив» мог в конце выиграть, но не повезло. Не сказал бы, что у железнодорожников все плохо. Команда в хорошей форме. По составу «Локомотив» не уступает конкурентам. В ближайших турах железнодорожники заберут свои очки», — цитирует «РБ Спорт» Сенникова.

После возобновления сезона-2023/24 «Локомотив» набрал одно очко в двух матчах: ничья с «Сочи» (2:2) и поражение от московского «Динамо» (1:2).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sennikov-lokomotiv-v-horoshej-forme-ne-skazal-by-chto-vse-ploho/
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
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Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
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Факел – Оренбург
 0 : 0
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Рубин – Ахмат
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