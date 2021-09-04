Лука Джорджевич продолжит карьеру в чемпионате Дании
Бывший нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич продолжит карьеру в чемпионате Дании. Он подпишет контракт с клубом «Вайле», сообщает BT.
В прошедшем сезоне Джорджевич выступал на правах аренды за «Арсенал». В составе тульского клуба 26-летний форвард провел 14 матчей и забил два гола.
Черногорец перешел в «Локомотив» летом 2019 года из «Зенита». Всего за московский клуб он провел пять матчей и сделал одну голевую передачу. В составе железнодорожников Джорджевич стал серебряным призером чемпионата России-2019/20.
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