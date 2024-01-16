«Локомотив» подтвердил вызов Фассона в олимпийскую сборную Бразилии
«Локомотив» подтвердил информацию «СЭ» о вызове защитника команды Лукаса Фассона в олимпийскую сборную Бразилии U23.
«Лукас вместе с бразильской командой будет готовиться к матчам Предолимпийского турнира КОМНЕБОЛ-2024, который пройдёт в Венесуэле. Мы поздравляем Лукаса с первым вызовом в сборную и желаем больших успехов на турнире!» — говорится в заявлении клуба.
Бразильцы проведут сбор с 15 января по 11 февраля, а соперниками по группе станут сборные из Колумбии, Эквадора, Венесуэлы и Боливии.
Источник: ФК Локомотив
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|36
|
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|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
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|18
|8
|7
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|29-23
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|
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|9
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|7
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|
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|3
|8
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|18
|5
|6
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|
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|4
|9
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|
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|18
|4
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|18-23
|17
|
14
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|3
|6
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|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
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|12-24
|13
|
16
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|18
|3
|2
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|11
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|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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