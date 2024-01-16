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Сегодня, 09:30

«Локомотив» подтвердил вызов Фассона в олимпийскую сборную Бразилии

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Локомотив» подтвердил информацию «СЭ» о вызове защитника команды Лукаса Фассона в олимпийскую сборную Бразилии U23.

«Лукас вместе с бразильской командой будет готовиться к матчам Предолимпийского турнира КОМНЕБОЛ-2024, который пройдёт в Венесуэле. Мы поздравляем Лукаса с первым вызовом в сборную и желаем больших успехов на турнире!» — говорится в заявлении клуба.

Бразильцы проведут сбор с 15 января по 11 февраля, а соперниками по группе станут сборные из Колумбии, Эквадора, Венесуэлы и Боливии.

Источник: ФК Локомотив
Сборная Бразилии по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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