Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил «СЭ» об автоматическом продлении контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

«Дзюба — молодец! Профессионально относится к своему делу, здорово работает, подстегивает команду. Его настрой, поддержка других, внутренняя энергетика — это показывает, что мы идем в правильном направлении. Автопродление? Такой пункт есть, ему нужно сделать некоторые вещи — раскрывать детали контракта не имею права. Самое главное на сегодня — это достижения команды. А если команда будет выигрывать, то и ребята будут востребованы, и все у них будет хорошо. Об этом мы говорили с игроками на командном собрании», — сказал Галактионов «СЭ».

35-летний Дзюба в сезоне-2023/24 забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за железнодорожников во всех турнирах.